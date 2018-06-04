Соцсети, видеоигры и порно: Стали известны самые частые запросы детей в Интернете

Выяснить это удалось специалистам из «Лаборатории Касперского». Чаще всего, как оказалось, дети не знают, что им смотреть или слушать, потому они и спрашивают это у поисковой системы.

Статистику самых частых запросов представители компании собирали с помощью Kaspersky Safe Kids. На первом месте оказалась тема видеоконтента, в категорию которого входят запросы, напрямую связанные со стриминговыми сервисами, поиском различных роликов, видеоблогеров, фильмов и сериалов. Чаще всего происходит поиск видеоблогов, мультфильмов, трансляций компьютерных игр на YouTube или Twitch. Смотреть, как играет кто-то дети любят даже больше, чем делать это самим.

Естественно, социальные сети занимают весомое место. Одной из главных функций, которую используют дети, является общение в сети и возможность обмениваться фотографиями. Часто дети ищут социальные сети «ВКонтакте», Facebook, Instagram и Tumblr. Всевозможные сервисы для знакомств ребят практически не волнуют.

Категория компьютерные игры с каждым годом теряет свои позиции по количеству запросов. С мая прошлого года их популярность упала почти на 5 процентов. Детей также интересует контент для взрослых. Происходит это гораздо реже, чем запросы на тему музыки, видео и игр. Тем не менее, порно весьма активно интересует детей, к примеру, из Японии. Они пробивают и сам материалов, и название сайта, и даже имя порнозвезды. Самыми популярными среди порносайтов, которые ищут дети, являются PornHub, xHamster и RedTube.

Отметим, что доля поисковых запросов такого характера на русском языке одна из самых низких. Правда, не исключено, что взрослый контент русские дети ищут через соцсети.

Николай Офицеров