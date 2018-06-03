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| | «ВКонтакте» запустила систему VK Pay

«ВКонтакте» запустила систему VK Pay

Сегодня, 19:18

Социальная сеть «ВКонтакте» запустило новые функции, которые позволят делать переводы средств через специальное приложение.

 

В последнее время разработчики «ВКонтакте» много работают, помимо того что они все время обновляют внешний вид приложения и сайта, добавляют функции, они продолжают развиваться. Несколько лет назад сайт вообще не обновлялся, так что такой порыв обновлений немного удивляет даже сейчас.

В это раз функционал «ВКонтакте» пополнили функции оплаты услуг ЖКХ, такси, оплата заказов, штрафов ГБДД, телевидения и игр Mail.ru. Иконки в стиле «ВКонтакте» уже появились, однако сама функция пока не работает. Разработчики и представители социальной сети ничего не комментируют, хотя еще в марте анонсировали выход платежной системы VK Pay, но о датах речь не шла.

 

Ранее сообщалось , что «ВКонтакте» появилась функция, защищающая авторские права. Теперь каждый может пожаловаться на запись в сообществе, где был замечен плагиат. В этом будут разбираться администраторы сети. Тестирование функции проводится до 15 июня.


Алиса Гилберт
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