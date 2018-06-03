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| | «Яндекс» рекомендует создавать боты на базе «Алисы»

«Яндекс» рекомендует создавать боты на базе «Алисы»

Сегодня, 15:08

Предложение прозвучало со стороны разработчиков «Яндекс» на конференции Yet Another Conference-2018. Выгоду от специальных программ получат предприниматели в сфере оказания услуг клиентам.

 

«Яндекс» рекомендует создавать боты на базе голосового помощника «Алиса». Сервис «Яндекс.Диалоги» транслирует программы во все платформы, где есть «Алиса». Речь идет о браузерах, ОС iOS, Android. Чат-боты появятся в поисковиках на странице выдачи. Нововведение испытывали на протяжении трех месяцев. В настоящий момент оно готово к использованию. Расширенные возможности доступны для каждого желающего.

Сервисом заинтересовались пиццерия «Папа Джонс», фирма по производству спортивной одежды Reebok, рестораны быстрого питания McDonald’s, ресурс по трудоустройству HeadHunter, «Сбербанк» и телекоммуникационная компания «Мегафон». Чат-боты на базе голосового помощника «Алиса» смогут выполнить определенные действия после получения команды.


Домбровский Сергей
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