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| | Цукерберг отверг критику Тима Кука о передаче личных данных пользователей Facebook

Цукерберг отверг критику Тима Кука о передаче личных данных пользователей Facebook

Сегодня, 20:00
Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг попытался оправдаться в ответ на критику Тима Кука, в которой он выразил недовольство, что пользователи социальной сети не могут быть уверены в том, что их данные защищены.

Цукерберг отверг критику Тима Кука о передаче личных данных пользователей Facebook

 

Директор Facebook Цукерберг не согласился с тем, что Кук, выступивший на форуме China Developmen с недовольством, считает его социальную сеть слишком доступной для того, чтобы своровать конфиденциальную информацию о пользователях. Глава Facebook уверяет, что не продаёт личные данные людей, зарегистрированных в соцсети. При этом Марк Цукерберг сообщает, что некоторая часть личной информации необходима для предоставления рекламы, за счёт которой бесплатно функционирует Facebook.

Цукерберг считает, что именно такая политика социальной сети позволяет делать её доступной не только для богачей, как продукция Apple, но и для простого люда.
Дарья Дмитриева
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