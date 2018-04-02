Cloudflare запустила самый быстрый DNS-сервер

Компания Cloudflare объявила о запуске собственного DNS-сервера 1.1.1.1. Разработчики утверждают, что данный сервер является самым быстрым среди существующих и при этом обеспечивает конфиденциальность.

Виктория Озерова

Cloudflare запустила новый бесплатный сервис - DNS-сервер. По заявлению компании, данный сервер надежно скрывает интернет-активность пользователя, и даже удаляет все запросы за последние 24 часа. При этом DNS-сервер 1.1.1.1 является самым быстрым во всей Сети. Директор компании Мэтью Принс проинформировал, что воспользоваться новинкой может каждый желающий, для этого достаточно прописать 1.1.1.1 в строке браузера и перейти на главную страницу. Далее пользователь просто должен будет следовать инструкциям.Новый DNS-сервер под адресами 1.1.1.1 и 1.0.0.1 был создан компанией Cloudflare при содействии Азиатско-Тихоокеанского сетевого информационного центра.