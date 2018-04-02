Snapchat разыграл своих пользователей в День дурака

Популярная социальная сеть Snapchat придумала розыгрыш для своих пользователей в честь 1 апреля. В День дурака оформление соцсети стало похоже на Facebook, а надписи состояли из русских букв.

Социальная сеть Snapchat разыграла пользователей, намекнув, что ее взломали русские хакеры – оформление соцсети стало похожим на Facebook, а в надписях стали проскакивать русские буквы. Розыгрыш особенно актуален из-за не утихающего скандала с Facebook на Западе, где руководство социальной сети подозревали в пособничестве хакерам, которые с помощью рекламы оказали влияние на избирателей 2016 года в США.Недавно гендиректор Facebook Цукерберг ответил на критику со стороны Тима Кука, являющегося исполнительным директором корпорации Apple. Защищая свою рекламную модель социальной сети, Цукерберг назвал ее единственно возможной, так как только она позволяет пользоваться Facebook бесплатно любому человеку в мире. Ранее социальную сеть обвиняли в утечке данных о 50 млн своих пользователей, среди которых были и их политические предпочтения, с помощью которых формировалась индивидуальная реклама для юзеров соцсети.