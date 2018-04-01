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| | PornHub поделился "рогатой" шуткой в честь 1 апреля

PornHub поделился "рогатой" шуткой в честь 1 апреля

Сегодня, 22:23
Известный сайт для взрослых PornHub не прошел мимо Дня дурака: его дизайн стал "рогатым". Украинские СМИ пишут об этой, а также других шутках на 1 апреля.

PornHub поделился "рогатой" шуткой в честь 1 апреля

 

Посмеялся в связи с 1 апреля и известный сайт PornHub. Модераторы портала изменили стартовую страницу. Теперь вместо слова Porn там можно увидеть Horn (рог), а вместо записей с откровенными сценами - скрины с рогатыми персонажами.

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Никита Готский
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