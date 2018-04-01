PornHub поделился "рогатой" шуткой в честь 1 апреля

Известный сайт для взрослых PornHub не прошел мимо Дня дурака: его дизайн стал "рогатым". Украинские СМИ пишут об этой, а также других шутках на 1 апреля.

Никита Готский

Посмеялся в связи с 1 апреля и известный сайт PornHub. Модераторы портала изменили стартовую страницу. Теперь вместо слова Porn там можно увидеть Horn (рог), а вместо записей с откровенными сценами - скрины с рогатыми персонажами.Сотрудники "Нацполиции" создали подборку самых смешных вызовов полиции. В их число попали жалобы соседей на громкий половой акт, просьба прислать наряд на розыск домашнего кота и кража оружия в игре.На сайте компании "Укрзализныця" появился текст о начале реализации билетов на вакуумный поезд Hyperloor Киев Львов. По данным железнодорожников, данный транспорт недавно протестировал изобретатель Илон Маск, а поезд должен был проехаться от столицы до Львова за 25 минут.