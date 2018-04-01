Информатор: Новое обновление для GTA Online может стать последним

Ранее инфрорматор рассказал в Интернете о полученных данных касательно обновления GTA Online. На сегодня последним патчем для игры является "Суперсерия Южного Сан-Андреаса" с гонками и всем, ч то к ним относится. Новое обновление порадует геймеров всеми бизнесами: байкерам, ящиками, машинами, бандитами и бункерами. Инсайдер не исключил, что новинка станет последней для GTA, но точной информации не знает.
Yan2292 ошибается очень редко, поэтому к его словам стоит прислушаться. Премьера обновления назначена на лето 2018 года. Если информатор прав, то геймерам можно обратить внимание на Red Dead Online. Они могут остановиться на этом проекте, а для GTA Online могут выпускать более незначительные патчи.
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