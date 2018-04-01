Информатор: Новое обновление для GTA Online может стать последним

Новое обновление для GTA Online получит все внутриигровые бизнесы, но может стать последним для проекта. Так считает инсайдер Yan2292.

Никита Готский

Ранее инфрорматор рассказал в Интернете о полученных данных касательно обновления GTA Online. На сегодня последним патчем для игры является "Суперсерия Южного Сан-Андреаса" с гонками и всем, ч то к ним относится. Новое обновление порадует геймеров всеми бизнесами: байкерам, ящиками, машинами, бандитами и бункерами. Инсайдер не исключил, что новинка станет последней для GTA, но точной информации не знает.Yan2292 ошибается очень редко, поэтому к его словам стоит прислушаться. Премьера обновления назначена на лето 2018 года. Если информатор прав, то геймерам можно обратить внимание на Red Dead Online. Они могут остановиться на этом проекте, а для GTA Online могут выпускать более незначительные патчи.