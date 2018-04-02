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| | ЭСКБ создала мобильный сервис скоростной оплаты за электричество

ЭСКБ создала мобильный сервис скоростной оплаты за электричество

Сегодня, 06:40
На сайте Башэлетросбыта появилась новая услуга. Сотрудники компании запустили сервис, с помощью которого оплату за потребленную электроэнергию можно внести всего за одну минуту при наличии смартфона и выхода в интернет. При этом регистрироваться на портале ООО «ЭСКБ» не обязательно.

ЭСКБ создала мобильный сервис скоростной оплаты за электричество

 

Гендиректор компании Андрей Травкин заявил, что о внедрении опции оплаты за электричество через Сеть он задумывал уже давно, поскольку всемирная паутина так прочно опутала современное общество, что стала неотъемлемой его частью. Глава Башэлетросбыта подчеркнул, что их компания ориентирована на клиентов, поэтому стремиться сделать свои сервисы максимально удобными для них.

По его словам, потребители уже оценили приложение, ведь оплатить услугу можно всего в два щелчка кнопкой мышки. Для начала нужно ввести номер договора с компанией, а после процедура происходит также, как и любой другой интернет-платеж. Отдельно представители ООО «ЭСКБ» отмечают, что для внесения оплаты даже не обязательно регистрироваться на портале, хотя личный кабинет клиента по-прежнему пользуется популярностью. Не забыты и поклонники мобильных приложений. Новый сервис «БЭС» позволяет передать показания электросчетчика или оплатить потребленные киловатты с помощью смартфонов на базе Android, Windows Phone и iOS.
Дарья Светозарова
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