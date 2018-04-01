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| | Google убрал медиаплеер Kodi из поиска

Google убрал медиаплеер Kodi из поиска

Сегодня, 17:04
В поисковике Google пропал медиаплеер Kodi. Ране сервис находился в механизме автозаполнения.

Google убрал медиаплеер Kodi из поиска

 

Представители Google удалили Kodi из автозаполнения, дабы снова найти его в поиске, запрос следует вводить снова. Сервис можно внедрить на домашний медиаплеер и применять его для вывода на ТВ фильмов и тому подобного. Программа легальна, она поддерживает ряд приложений, дающих доступ к пиратским данным.

Google убрал медиаплеер Kodi из поиска

 

Ранее Kodi появились в сведениях после того, как несколько человек продавали консоли на программном обеспечении, оснащенным незаконным контентом. Ознакомившись с делом, Европейский суд запретил реализацию аппаратов, настроенных для просмотра нелегальных кинокартин.
Никита Готский
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