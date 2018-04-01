Google убрал медиаплеер Kodi из поиска

В поисковике Google пропал медиаплеер Kodi. Ране сервис находился в механизме автозаполнения.

Представители Google удалили Kodi из автозаполнения, дабы снова найти его в поиске, запрос следует вводить снова. Сервис можно внедрить на домашний медиаплеер и применять его для вывода на ТВ фильмов и тому подобного. Программа легальна, она поддерживает ряд приложений, дающих доступ к пиратским данным.

Никита Готский

Ранее Kodi появились в сведениях после того, как несколько человек продавали консоли на программном обеспечении, оснащенным незаконным контентом. Ознакомившись с делом, Европейский суд запретил реализацию аппаратов, настроенных для просмотра нелегальных кинокартин.