Интернет-эксперимент показал, что коты всегда садятся в круг

Пользователи интернета решили провести эксперимент со своими питомцами, который показал, что коты постоянно садятся в круг. Для эксперимента хозяева животных делали фигуру из различных подручных средств.

Анна Котова

Все началось с одного пользователя, который заметил, что его питомец постоянно ложится или садится в круг. Животному без разницы из чего он сделан. Дело в том, что круг – это просто условие, так как коты садятся в разные фигуры, будь то квадрат, ромб или прямоугольник. После того, как молодой человек опубликовал результаты своего эксперимента в интернете, остальные пользователи решили сами попробовать сделать тоже самое.В результате мировую паутину захлестнула масштабная волна фотографий, на которых пользователи демонстрировали, что их питомцы не смогли устоять перед кругом и уселись прям в его центре. Специалисты по этому поводу сказали, что такое поведение у кошек связано с тем, что им постоянно интересно все новое. Стоит отметить, что это не точное утверждение, так как не все животные садятся в круг.