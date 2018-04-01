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| | Появилась соцсеть для домашних питомцев

Появилась соцсеть для домашних питомцев

Вчера, 23:30
Программисты создали соцсеть специально для домашних кошек и собак. Автором проекта является Андреа Нереп.

Появилась соцсеть для домашних питомцев

 

Отныне пользователям интернета не нужно публиковать десятки изображений домашних питомцев в личных аккаунтах. Появилась новая социальная сеть, созданная исключительно для собак и котиков. Идейным вдохновителем проекта является Андреа Нереп.

Сайт называется Petzbe. С его помощью можно загружать изображения собственных зверьков, делать подписки на страницы иных пользователей и "нюхать" те аккаунты, которые пришлись по душе. Программа дает возможность сортировать собак и котов по населенным пунктам, применяя эмблему "cat-dog". Приложение уже появилось в App Store, в нем зарегистрированы 2000 фолловеров. Сама соцсеть является бесплатной.
Никита Готский
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