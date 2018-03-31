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| | Школьники сделали губернатора Прикамья одним из самых цитируемых блоггеров

Школьники сделали губернатора Прикамья одним из самых цитируемых блоггеров

Сегодня, 20:53
Своей популярностью в интернете губернатор Пермского края Максим Решетников. Он оказался в списке самых цитируемых губернаторов-блоггеров в феврале текущего года. Решетников стал 15 из 20 участников рейтинга.

Школьники сделали губернатора Прикамья одним из самых цитируемых блоггеров

 

Популярность измерялась цитируемостью губернаторов в масс-медиа. В рейтинг глава Прикамья попал с помощью учеников школ и высших учебных заведений. Дело в том, что они писали губернатору на его страничку в Instagram и просили ввести карантин в местных учебных заведениях: как общеобразовательных, так и вузах.

В топе по цитациям оказался глава горадминистрации Москвы Сергей Собянин, второе место занимали лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а замыкает тройку руководитель Сахи (Якутии) Егор Борисов. Собянин занял первую строчку из-за своих комментариев по поводу крушения АН-148 в Раменском районе Подмосковья, порыва ЛЭП в российской столице. Кадыровым заинтересовались СМИ после его намерения приобрести биткоин, а Егор Борисов стал популярным из-за того, что не смог попасть на самолет – во время регистрации ему забыли выдать билет.
Дарья Светозарова
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