Школьники сделали губернатора Прикамья одним из самых цитируемых блоггеров

Своей популярностью в интернете губернатор Пермского края Максим Решетников. Он оказался в списке самых цитируемых губернаторов-блоггеров в феврале текущего года. Решетников стал 15 из 20 участников рейтинга.

Дарья Светозарова

Популярность измерялась цитируемостью губернаторов в масс-медиа. В рейтинг глава Прикамья попал с помощью учеников школ и высших учебных заведений. Дело в том, что они писали губернатору на его страничку в Instagram и просили ввести карантин в местных учебных заведениях: как общеобразовательных, так и вузах.В топе по цитациям оказался глава горадминистрации Москвы Сергей Собянин, второе место занимали лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а замыкает тройку руководитель Сахи (Якутии) Егор Борисов. Собянин занял первую строчку из-за своих комментариев по поводу крушения АН-148 в Раменском районе Подмосковья, порыва ЛЭП в российской столице. Кадыровым заинтересовались СМИ после его намерения приобрести биткоин, а Егор Борисов стал популярным из-за того, что не смог попасть на самолет – во время регистрации ему забыли выдать билет.