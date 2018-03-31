Увольнения позволят материнской компании Snapchat сэкономить $25 млн

Вскоре по всему миру будут произведены многочисленные увольнения сотрудников материнской компании Snapchat, что позволит организации сэкономить около 25 миллионов долларов. Ожидается, что работу потеряют более 200 сотрудников.

Александр Вест

Информационное агентство Reuters обнародовали информацию о том, что инвесторы Snapchat выразили своё недовольство руководству компании, которая не сумела добиться ожидаемого уровня прибыли. Для экономии финансовых средств в Snapchat решили уменьшить штат сотрудников, около 200 из которых вскоре потеряют свои рабочие места. Заметим, согласно официальным подсчётам, в конце прошлого года в штате компании Snapchat числились около 3069 сотрудников.После негативной реакции инвесторов на показатели прошлогодней прибыли в компании собирались сократить лишь 120 сотрудников, однако, вскоре эта сумма была увеличена в связи с необходимостью экономии большей суммы финансовых средств.