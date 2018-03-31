Увольнения позволят материнской компании Snapchat сэкономить $25 млн

Информационное агентство Reuters обнародовали информацию о том, что инвесторы Snapchat выразили своё недовольство руководству компании, которая не сумела добиться ожидаемого уровня прибыли. Для экономии финансовых средств в Snapchat решили уменьшить штат сотрудников, около 200 из которых вскоре потеряют свои рабочие места. Заметим, согласно официальным подсчётам, в конце прошлого года в штате компании Snapchat числились около 3069 сотрудников.
После негативной реакции инвесторов на показатели прошлогодней прибыли в компании собирались сократить лишь 120 сотрудников, однако, вскоре эта сумма была увеличена в связи с необходимостью экономии большей суммы финансовых средств.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях