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| | «Яндекс.Дзен» запустил навигацию по каналам

«Яндекс.Дзен» запустил навигацию по каналам

Сегодня, 10:00
До нововведений «Яндекс.Дзен» поиск каналов происходил с помощью ленты рекомендаций. Теперь же будет существовать целый каталог каналов.

«Яндекс.Дзен» запустил навигацию по каналам

 

Платформа «Яндекс.Дзен» обзавелась своим каталогом каналов, в котором новости размещены в 19 категориях. Об этом стало известно от медиадиректора «Дзен» Даниила Трабуна в ходе мероприятия «Дзен-пятница».

Ранее пользователи могла просматривать новости с помощью рубрики «рекомендации». Новшество значительно облегчит поиск нужного в новостной ленте, ведь размещение информации по категориям «бизнес», «спорт», «наука и образование», «культура» и другие, даст возможность просматривать только тот материал, который интересен.

Навигация по каналам и подписка на них доступна только для смартфонов с Android и мобильной интернет-версии сайта. Также на «Яндекс.Дзен» будет функционировать новая возможность записи короткометражного ролика с автозапуском. Нововведения вступят в силу уже с начала апреля.
Дарья Дмитриева
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