«Яндекс.Дзен» запустил навигацию по каналам

До нововведений «Яндекс.Дзен» поиск каналов происходил с помощью ленты рекомендаций. Теперь же будет существовать целый каталог каналов.

Дарья Дмитриева

Платформа «Яндекс.Дзен» обзавелась своим каталогом каналов, в котором новости размещены в 19 категориях. Об этом стало известно от медиадиректора «Дзен» Даниила Трабуна в ходе мероприятия «Дзен-пятница».Ранее пользователи могла просматривать новости с помощью рубрики «рекомендации». Новшество значительно облегчит поиск нужного в новостной ленте, ведь размещение информации по категориям «бизнес», «спорт», «наука и образование», «культура» и другие, даст возможность просматривать только тот материал, который интересен.Навигация по каналам и подписка на них доступна только для смартфонов с Android и мобильной интернет-версии сайта. Также на «Яндекс.Дзен» будет функционировать новая возможность записи короткометражного ролика с автозапуском. Нововведения вступят в силу уже с начала апреля.