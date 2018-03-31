Мессенджеры в Европе потеряют приватность

Еврокомиссия планирует взять контроль над мессенджерами и обязать их передавать личные данные пользователей правоохранительным органам не позже, чем через десять дней с момента получения запроса, а в экстренных случаях – информацию должны предоставить в течение шести часов. Об этом заявляет издание Euractiv с опорой на законопроект Еврокомиссии.

Согласно проекту, мессенджеры и другие цифровые службы коммуникаций обязаны передавать электронную информацию полицейским для расследований. В документе уточняется, что место нахождения офисов организаций и место хранения данных не имеет значения. Изменения планируют вводить с 17 апреля. В соответствии с законом, приложения цифровой связи должны быстро реагировать на запросы полицейских или судебных органов. Нововведения связаны с тем, что онлайн-сервисы могут использоваться для совершения преступлений. Строгие изменения коснутся соцсетей Twitter, Facebook. С органами правопорядка будут связаны поставщики "облачных" услуг, платформы онлайн-торговли, регистры имен доменов.Новые готовящиеся реформы уже вызвали негативную реакцию в ЕС. Защитники приватной жизни готовы оспаривать проект Еврокомиссии.