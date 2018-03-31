В WhatsApp добавили функцию изменения номера

Официальные представители популярного мессенджера WhatsApp объявили об очередном нововведении, которое позволит пользователям программы изменить закреплённый за аккаунтом номер мобильного телефона.

Александр Вест

Экспериментальная функция изменения номера телефона появилась в последнем обновлении приложения WhatsApp для операционной системы Android. В скором времени разработчики мессенджера планируют внедрить данную возможность для Windows Phone и iPhone. Нововведение позволяет расширить функции стандартной опции «Изменить номер», с помощью которой отныне пользователям подвластно оповещать все доступные контакты об изменениях телефонного номера, а также переносить группы, всю необходимую информацию, а также настройки персональной учётной записи.Напомним, ранее в мессенджере WhatsApp добавили возможность осуществления финансовых транзакций, используя специальные QR-коды. В последующих обновлениях программы разработчики также планируют ввести расширенный поиск Gif-файлов.