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| | В WhatsApp добавили функцию изменения номера

В WhatsApp добавили функцию изменения номера

Сегодня, 09:35
Официальные представители популярного мессенджера WhatsApp объявили об очередном нововведении, которое позволит пользователям программы изменить закреплённый за аккаунтом номер мобильного телефона.

В WhatsApp добавили функцию изменения номера

 

Экспериментальная функция изменения номера телефона появилась в последнем обновлении приложения WhatsApp для операционной системы Android. В скором времени разработчики мессенджера планируют внедрить данную возможность для Windows Phone и iPhone. Нововведение позволяет расширить функции стандартной опции «Изменить номер», с помощью которой отныне пользователям подвластно оповещать все доступные контакты об изменениях телефонного номера, а также переносить группы, всю необходимую информацию, а также настройки персональной учётной записи.

Напомним, ранее в мессенджере WhatsApp добавили возможность осуществления финансовых транзакций, используя специальные QR-коды. В последующих обновлениях программы разработчики также планируют ввести расширенный поиск Gif-файлов.
Александр Вест
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