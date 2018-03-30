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| | AliExpress продает товары в России по бросовым ценам в честь 8-летия

AliExpress продает товары в России по бросовым ценам в честь 8-летия

Сегодня, 22:34
Торговая площадка AliExpress предлагает скидки размером от 17% до 50% на все группы товаров. 30 марта завершается последний этап акции в честь 8-летия со дня основания глобального виртуального магазина по продажам продукции от китайских и производителей из других стран.

AliExpress продает товары в России по бросовым ценам в честь 8-летия

 

Распродажа проводилась в три этапа и вышла на финишную прямую. На AliExpress можно приобрести практически всё: начиная от питающий батарей и заканчивая навигаторами. Смартфон американской компании Apple здесь предлагают со скидкой в 17%. Количество товаров на AliExpress измеряется не тысячами, а миллионами. Желающие могут найти здесь дорогие камеры и дешевые мягкие игрушки. Ассортимент огромен, найдется товар на любой вкус и кошелек.

Дабы стать участником акции нужно зайти на сайти AliExpress и найти там кнопку «Нам 8 лет». После нажатия на нее пользователь автоматически становится тем счастливчиком, который имеет право купить товар по бросовой цене. Срок акции заканчивается, поэтому желающие приобрести вещи со скидками должны поспешить.
Домбровский Сергей
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