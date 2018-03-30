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| | Топ-менеджер Facebook допускает смерть ради привлечения подписчиков

Топ-менеджер Facebook допускает смерть ради привлечения подписчиков

Сегодня, 21:25
Топ-менеджер популярного соцпортала Facebook Эндрю Босуорт является автором секретного меморандума The Ugly, название которого переводиться как «уродливый». Этот документ он разослал сотрудникам в 2016 году с комментарием, в котором объяснил, что для достижения цели все средства хороши. Одним из способов добиться популярности Босуорт назвал смерть.

Топ-менеджер Facebook допускает смерть ради привлечения подписчиков

 

Издание BuzzFeed привело слова топ-менеджера, которые свидетельствуют о том, что соцпортал не будет гнушаться никакими средствами для привлечения все новых пользователей. «Мы соединяем людей. Точка. Поэтому оправданы любые действия», - подчеркивает он.

Он привел пример. Когда травля одного человека в Сети сплачивает десятки, а то и сотни пользователей. Они находят друг в друге друзей и единомышленников. При этом неважно, если с помощью соцсети Facebook люди кооперируются для совершения терактов, если с помощью инструментов сайта можно спровоцировать чью-то гибель – главное, чтобы пользователей становилось все больше. Рассылке документа предшествовало убийство жителя Чикаго Антонио Перкинса, которого убили во время прямой трансляции в Facebook.

Босуорт уже подтвердил, что меморандум подлинный, но сам он с содержанием не согласен. По его словам, документ должен был разжечь дискуссию. При этом сам основатель соцсети Марк Цукерберг подчеркнул, что рост не должен являться самоцелью.
Дарья Светозарова
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