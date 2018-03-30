Крупнейшие российские СМИ столкнулись с кибератаками

Сотрудники «Лаборатории Касперского» сообщают о вторжении банковского троянца Buhtrap в политику конфиденциальности многих крупнейших средств массовой информации в России.

Дарья Дмитриева

Со слов экспертов интернет безопасности, атака коснулась нескольких сотен новостных сайтов. Российские компании при вторжениях злоумышленников пострадали больше всех. Также были заспамлены украинские и казахстанские источники ежедневной информации.Уязвимые СМИ были нарушены внедрением операционной системы банковского троянца Buhtrap. Данное злодеяние существует по причине желания завладеть финансовой информацией крупнейших средств массовой информации. Злоумышленники желают разбогатеть за счёт других, при этом не быть замеченными.Более всего уязвимы компьютеры работников с финансами. Киберполиция советует обратить больше внимания на финансовые отделы и обеспечить их дополнительной безопасностью.