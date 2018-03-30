Российский космонавт показал последствия засухи на Енисее

Подписчики обратили внимание на мелководность.

На своей странице в Instagram российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографию высушенной реки Енисей.

30 марта на странице астронавта Антона Шкаплерова появилась фотография реки Енисей, сделанная из космоса. Как видно по снимку, она находится в высушенном состоянии. Также он рассказал подписчикам, что Енисей является одной из длинных и полноводных рек мира. Её протяжённость составляет около 3,5 тысяч километров. Также она является природной границей, поскольку протекает между Восточной и Западной Сибирью.Космонавт передал привет жителям Красноярска и поинтересовался у них, действительно ли в Енисее круглый год холодная вода. Подписчики Антона ответили на его вопрос и подтвердили, что из-за сильного течения, а также работы ГЭС температура воды в реке чрезвычайно холодная и пригодна для купания лишь закалённым людям.