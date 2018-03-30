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Российский космонавт показал последствия засухи на Енисее

Сегодня, 20:22
На своей странице в Instagram российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографию высушенной реки Енисей. Подписчики обратили внимание на мелководность.

Российский космонавт показал последствия засухи на Енисее

 

30 марта на странице астронавта Антона Шкаплерова появилась фотография реки Енисей, сделанная из космоса. Как видно по снимку, она находится в высушенном состоянии. Также он рассказал подписчикам, что Енисей является одной из длинных и полноводных рек мира. Её протяжённость составляет около 3,5 тысяч километров. Также она является природной границей, поскольку протекает между Восточной и Западной Сибирью.

Космонавт передал привет жителям Красноярска и поинтересовался у них, действительно ли в Енисее круглый год холодная вода. Подписчики Антона ответили на его вопрос и подтвердили, что из-за сильного течения, а также работы ГЭС температура воды в реке чрезвычайно холодная и пригодна для купания лишь закалённым людям.
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