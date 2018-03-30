Вольнов - негодяй: Эксперт объяснил, зачем нужно блокировать канал пранкера

Пользователи интернета обратились в Роскомнадзор с петицией заблокировать канал украинского блогера Евгения Вольнова в пространстве Рунета. На Евгении Вольнове (по паспорту Николае Кувикове) лежит ответственность за фейк о сотнях жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Дарья Светозарова

Ранее сообщалось, что блогер от имени полковника МЧС звонил в городские морги и предупреждал о необходимости подготовить места для сотен трупов, и спрашивал сколько мест имеется в наличии на данный момент. Это дало толчок слухам о том, что официальные СМИ замалчивают истинное количество жертв, а популярность блогерского канала Вольнова увеличилась многократно.Своим мнением о вбросе украинского пранкера поделился общественный деятель Сергей Полозов. По его словам, блогер сделал гадость, его поступок омерзителен, а сам он негодяй. Полозов добавил, что такие фейки порождают недоверие к официальным источникам, которые априори отвечают за распространяемые сведения. Происходит подмена понятий – любительские сайты вдруг становятся достоверными источниками информации. Общественник уверяет, что Вольнов мог навлечь и большую беду. СК РФ уже завел уголовное дело на «шутника». Ему инкриминируют возбуждение ненависти и вражда. Однако Украина отказалась выдавать своего гражданина.Председатель НКО «Союз защитников информации» Александр Бражников добавил, что Вольнов может манипулировать сознанием людей. И действительно, есть вероятность, что таким как он поверят скорее, чем официальным СМИ, а дальше все становится похожим на лавину. Именно поэтому канал Вольнова и нужно заблокировать, по мнению эксперта.