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| | В Pinterest внедрили новую функцию хронологии ленты

В Pinterest внедрили новую функцию хронологии ленты

Сегодня, 17:26
В приложении Pinterest появилась новая функция, которая поможет пользователям смотреть события в хронологическом порядке. Создатели продемонстрировали пользователям новую обновленную ленту.

В Pinterest внедрили новую функцию хронологии ленты

 

Помимо этого, создатели показали обновленные доски, которые постоянно используют пользователи. Новая функция была продемонстрирована 29 марта на веб-версии Pinterest, а также в разных приложениях для гаджетов, которые работают на Android и iOS.

Представители сервиса проинформировали, что данное обновление даст возможность брендам и остальным людям намного проще взаимодействовать с остальными пользователями интернета. Несмотря на то, что это обновление отличается от традиционной подборки, данная функция даст возможность увеличить юзабилити, что привлечет новых пользователей.
Анна Котова
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