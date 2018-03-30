В Pinterest внедрили новую функцию хронологии ленты

В приложении Pinterest появилась новая функция, которая поможет пользователям смотреть события в хронологическом порядке. Создатели продемонстрировали пользователям новую обновленную ленту.

Анна Котова

Помимо этого, создатели показали обновленные доски, которые постоянно используют пользователи. Новая функция была продемонстрирована 29 марта на веб-версии Pinterest, а также в разных приложениях для гаджетов, которые работают на Android и iOS.Представители сервиса проинформировали, что данное обновление даст возможность брендам и остальным людям намного проще взаимодействовать с остальными пользователями интернета. Несмотря на то, что это обновление отличается от традиционной подборки, данная функция даст возможность увеличить юзабилити, что привлечет новых пользователей.