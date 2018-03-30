В Telegram появится бот-комментатор

Разработчики сервиса сообщили, что удобный бот для комментариев, наконец, запущен. Бот также будет внедрен в @ControllerBot, что даст возможность добавлять полноценные обсуждения к публикациям и даже Telegram-каналов.
Однако в то же время будет отключен @SecretgramBot, что означает закрытие возможности создавать новые посты. Просматривать и добавлять высказывания в уже созданных публикациях можно будет еще три месяца, затем опция прекратит действовать.
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