В Telegram появится бот-комментатор

В мессенджере Telegram появится бот, задачей которого будет обеспечение полноценного обсуждения. Его так и назовут @CommentsBot или «бот-комментатор».

Разработчики сервиса сообщили, что удобный бот для комментариев, наконец, запущен. Бот также будет внедрен в @ControllerBot, что даст возможность добавлять полноценные обсуждения к публикациям и даже Telegram-каналов.

Дарья Светозарова

Однако в то же время будет отключен @SecretgramBot, что означает закрытие возможности создавать новые посты. Просматривать и добавлять высказывания в уже созданных публикациях можно будет еще три месяца, затем опция прекратит действовать.