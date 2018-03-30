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| | В Instagram вернули GIF-стикеры в Stories

В Instagram вернули GIF-стикеры в Stories

Сегодня, 16:59
Пользователям Instagram вновь стали доступны анимированные стикеры для создания Stories. Ранее GIF пришлось убрать из-за обвинения социального ресурса в расизме.

В Instagram вернули GIF-стикеры в Stories

 

В январе этого года впервые в Instagram появились GIF-стикеры, но уже в начале марта 2018 года администрация ресурса решила убрать возможность добавлять анимированные стикеры во время создания слайдов в Stories. Для этого была прекращена интеграция с ресурсом для поиска GIF GIPHY. В настоящее время, когда устранены все расистские стикеры, Instagram продолжила сотрудничать с компанией. Кроме того, благодаря нововведениям в GIPHY, унизительные стикеры больше не появятся в будущем.

Скандал и отмену GIF-стикеров вызвало появление одной анимированной картинки, которую заметил пользователь Snapchat, с которым также интегрирована GIPHY. На этом стикере есть черная обезьяна и счетчик, который якобы показывает количество убийств, совершенных темнокожими людьми во время преступлений. В марте данная GIF-ка стала появляться в Instagram под тегом Crime («преступление»).
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