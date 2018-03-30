Илон Маск получил разрешение на создание спутникового интернета для всей планеты

Компании SpaceX разрешили запустить спутниковый интернет, в зоне покрытия которого будет вся планета. Разрешение предоставила Федеральная комиссия по связям США, и решение об этом было принято единогласно.

Дарья Светозарова

В данном случае под глобальным интернетом подразумевается создание низкоорбитальной спутниковой системы широкополосного доступа к Сети. Такая перспектива показалась привлекательной всем пятерым членам комиссии, и Илон Маск получил «добро» на свое предприятие. Протесты конкурентов SpaceX были отклонены тоже единогласно.Ранее корпорация Илона Маска заявила о планах вывести на орбит 4425 спутников. Созданная из них сеть сможет обеспечить доступ к дешевому скоростному интернету всем людям Земли. Первый аппарат будет запущен в космос уже в 2019 году. Однако оборонное ведомство РФ пообещало глушить этот интернет.