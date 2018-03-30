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| | Разработчики заметили на крупных новостных сайтах вредоносный код

Разработчики заметили на крупных новостных сайтах вредоносный код

Сегодня, 16:50
Разработчики «Лаборатории Касперского» заметили на заглавных страницах крупных новостных сайтах России, Украины и Казахстана вредоносный код. Целью вируса является присвоение денег, принадлежащих финансовым компаниям.

Разработчики заметили на крупных новостных сайтах вредоносный код

 

После того, как пользователь переходит по ссылке скрипта, его переправляют на сервера хакеров. Там в ПК юзеров внедряется уязвимость VBScript Godmode. В итоге на компьютер пользователя загружается видоизмененный «троянский конь» Buhtrap. Зловредная программа позволяет хакерам контролировать зараженную систему. Основной целью кибермошенников являются юридические лица, вернее финансовые средства на их счетах. Наибольшая активность вредоноса зафиксирована в России.

Сотрудники «Лаборатории Касперского» настоятельно рекомендуют работникам организаций загрузить последние обновления антивирусов. В этом случае им удастся эффективно защитить ПК от вредоносного скрипта.
Домбровский Сергей
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