Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи Жители британского графства Дербишир наблюдали в небе два самолета-призрака В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора Лена Миро раскритиковала деятельность российского МИД Полина Гагарина опубликовала трогательное поздравление с днем рождения от детей Хоккеист «Кузбасса» возил родных погибших в Кемерово всю ночь Лена Миро призвала «старый» состав «ВИА Гры» заявить о сексуальных домогательствах В Британии сотрудник скорой помощи снимал на видео голых футболистов В Ростове жалуются на хамов-водителей Ростовчан предупреждают об «убийственной» маршрутке «Убогая какая»: Бузову раскритиковали за вторую часть своего блога Обнаженный Александр Шпак показал на видео, как его "сломали"
| | Крупный российский гей-сайт могут заблокировать

Крупный российский гей-сайт могут заблокировать

Сегодня, 15:43
Российский сайт gay.ru по решению Роскомнадзора попал в список запрещенных на территории России. Сотрудники портала получили уведомление об этом 29 марта.

Крупный российский гей-сайт могут заблокировать

 

29 марта сотрудники портала gay.ru получили письмо от Роскомнадзора. В нем было требование удалить сайт из-за того, что в нем содержится информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения. Если удаление не будет осуществлено в течение 24 часов, надзорное ведомство заблокирует к нему доступ.

Администрация портала посоветовала пользователям оставаться на связи с помощью других средств общения в Сети. Сайт что gay.ru существует уже 20 лет с 1997 года. Решение Алтайского суда относительно этого ресурса было вынесено осенью 2017 года. Заявление было подано алтайским прокурором.

В уведомлении о внесении в перечень запрещенных в РФ сайтов также сказано, что решение суда может быть обжаловано владельцем сайта с течение следующих трех месяцев со дня принятия решения.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В России заблокировали сайт «Компромат.ру»
В России заблокировали сайт «Компромат.ру»

Роскомнадзор заблокировал ресурс «Компромат.ру». Доступ к сайту заблокировали в связи с соответствующим решением Московского городского суда по статьям об

Роскомнадзор изъял сайт журнала «Esquire» из реестра запрещенных
Роскомнадзор изъял сайт журнала «Esquire» из реестра запрещенных

Сайт журнала «Esquire» был изъят из реестра запрещенных. Такое решение Роскомнадзора было связанно с тем, что запретный материал был удален. 

Роскомнадзор заблокировал сайт о виртуальной валюте «биткоин»
Роскомнадзор заблокировал сайт о виртуальной валюте «биткоин»

Представители Роскомнадзора приняли решение запретить на территории РФ сайт о биткоинах, который носит название bitcoin.org. В «черный список» данный

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости