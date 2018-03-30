Крупный российский гей-сайт могут заблокировать

Российский сайт gay.ru по решению Роскомнадзора попал в список запрещенных на территории России. Сотрудники портала получили уведомление об этом 29 марта.

29 марта сотрудники портала gay.ru получили письмо от Роскомнадзора. В нем было требование удалить сайт из-за того, что в нем содержится информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения. Если удаление не будет осуществлено в течение 24 часов, надзорное ведомство заблокирует к нему доступ.Администрация портала посоветовала пользователям оставаться на связи с помощью других средств общения в Сети. Сайт что gay.ru существует уже 20 лет с 1997 года. Решение Алтайского суда относительно этого ресурса было вынесено осенью 2017 года. Заявление было подано алтайским прокурором.В уведомлении о внесении в перечень запрещенных в РФ сайтов также сказано, что решение суда может быть обжаловано владельцем сайта с течение следующих трех месяцев со дня принятия решения.