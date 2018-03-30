«ВКонтакте» выпустила обновленное приложение для iPhone от Apple на iOS

Разработчиками соцсети «ВКонтакте» выпущено обновленное приложение для iPhone, функционирующих на iOS. Бесплатное приложение доступно в App Store.

Раздел «Сообщения» и редактор текстов «Истории» изменились кардинальным образом. Специалисты переделали раздел «Сообщения» и снаружи, и внутри. В обновленном приложении переписка открывается с последнего непрочитанного сообщения. Теперь СМС можно удалять в один клик у всех пользователей. Фон текстов «Историй» теперь может быть разных цветов. Добавлены новые шрифты, ползунок изменения размера алфавита, быстрое выравнивание.Кроме того, разработчики добавили удобный переход из других программ. Когда пользователь пройдет по ссылке соцсети, сразу попадет на страницу нужного размера. Обновления коснулись и просмотра видео. Нажатие на правую или левую часть экрана плеера, приведет к перемотке ролика на 10 секунд вперед или назад.