Появилось приложение для слежки за пользователями WhatsApp

На просторах магазина AppStore появилось приложение Chatwatch, которое позволяет любому владельцу iPhone следить за пользователями мессенджера WhatsApp. Согласно описанию программы, доступной станет активность друзей, родственников и подчинённых.

Николай Офицеров

Разработчики также добавили, что все те, кто установил себе программу, смогут просматривать, когда их собеседник в последний раз заходил в приложение, даже если тот деактивировал функцию по отображению своего статуса. Помимо этого, приложение будет показывать в какое время пользователь обычно ложится спать и, соответственно, просыпается. Chatwatch позволит узнать, происходило ли общение между собой у выбранных из списка контактов людей. Для этого приложение производит комбинации личных данных сразу нескольких пользователей.При помощи программы разработчики планируют привлечь повышенное внимание к тому, как дочерняя компания Facebook обрабатывает личные данные посетителей социальных сетей и мессенджеров.Приложение, при этом, будет платным и обойдется желающим в 2 доллара. За эти деньги пользователи получат возможность следить за двумя определенными контактами на протяжении недели. Разработчики говорят о том, что все заработанные средства намерены направить на поддержание программы некоммерческой организации, выступающей против Дональда Трампа.