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| | Появилось приложение для слежки за пользователями WhatsApp

Появилось приложение для слежки за пользователями WhatsApp

Сегодня, 10:47
На просторах магазина AppStore появилось приложение Chatwatch, которое позволяет любому владельцу iPhone следить за пользователями мессенджера WhatsApp. Согласно описанию программы, доступной станет активность друзей, родственников и подчинённых.

Появилось приложение для слежки за пользователями WhatsApp

 

Разработчики также добавили, что все те, кто установил себе программу, смогут просматривать, когда их собеседник в последний раз заходил в приложение, даже если тот деактивировал функцию по отображению своего статуса. Помимо этого, приложение будет показывать в какое время пользователь обычно ложится спать и, соответственно, просыпается. Chatwatch позволит узнать, происходило ли общение между собой у выбранных из списка контактов людей. Для этого приложение производит комбинации личных данных сразу нескольких пользователей.

При помощи программы разработчики планируют привлечь повышенное внимание к тому, как дочерняя компания Facebook обрабатывает личные данные посетителей социальных сетей и мессенджеров.

Приложение, при этом, будет платным и обойдется желающим в 2 доллара. За эти деньги пользователи получат возможность следить за двумя определенными контактами на протяжении недели. Разработчики говорят о том, что все заработанные средства намерены направить на поддержание программы некоммерческой организации, выступающей против Дональда Трампа.
Николай Офицеров
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