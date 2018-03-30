«ВКонтакте» отключили комментарии на страницах жертв трагедии в «Зимней вишне»

Российская социальная сеть утверждает, что для них это обычная практика и таким образом они пытаются защитить профили пользователей от хулиганской или прочей аномальной активности. Весь контент, который был размещен на страницах при жизни пользователей, полностью сохранен, но при этом основная информация стала доступна исключительно для друзей.
«Касается это, в частности, Елены Востриковой. Каких-либо следов взлома или прочей активности обнаружено не было. Вероятно, страница была просмотрена не с профиля Игоря Вострикова или прочего приятеля Елены», - утверждают представители компании, отметив также, что уже в ближайшее время намерены связаться с Игорем Востриковым и перепроверить поступившую информацию.
Следует добавить, что ранее Востриков, который в результате пожара в «Зимней вишне» потерял всю семью, выступил с заявлением, что страница его покойной супруги была взломана. В результате произошедшего в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пожара погибло 64 человека, из них 41 ребёнок. По последним данным, пострадали 79 человек.
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