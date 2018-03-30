Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

Voyo открыл предзаказ на планшет на Windows 10 с 3K-дисплеем Появилось приложение для слежки за пользователями WhatsApp На пляже во Флориде нашли обломки корабля XVIII века «ВКонтакте» отключили комментарии на страницах жертв трагедии в «Зимней вишне» Жители Волоколамска получили маски и респираторы от МЧС PornHub отыскал особенный российский город и наградил его премиум-доступом В Минобороны сняли на видео испытания баллистической ракеты «Сармат» СК задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Хакеры украли личные данные 150 млн пользователей через приложение «Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги
| | «ВКонтакте» отключили комментарии на страницах жертв трагедии в «Зимней вишне»

«ВКонтакте» отключили комментарии на страницах жертв трагедии в «Зимней вишне»

Сегодня, 10:24
Представители «ВКонтакте» рассказали о том, что приняли решение об отключении комментариев на страницах жертв трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». При этом, вся основная информация остается доступна исключительно для друзей упомянутых пользователей.

«ВКонтакте» отключили комментарии на страницах жертв трагедии в «Зимней вишне»

 

Российская социальная сеть утверждает, что для них это обычная практика и таким образом они пытаются защитить профили пользователей от хулиганской или прочей аномальной активности. Весь контент, который был размещен на страницах при жизни пользователей, полностью сохранен, но при этом основная информация стала доступна исключительно для друзей.

«Касается это, в частности, Елены Востриковой. Каких-либо следов взлома или прочей активности обнаружено не было. Вероятно, страница была просмотрена не с профиля Игоря Вострикова или прочего приятеля Елены», - утверждают представители компании, отметив также, что уже в ближайшее время намерены связаться с Игорем Востриковым и перепроверить поступившую информацию.

Следует добавить, что ранее Востриков, который в результате пожара в «Зимней вишне» потерял всю семью, выступил с заявлением, что страница его покойной супруги была взломана. В результате произошедшего в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пожара погибло 64 человека, из них 41 ребёнок. По последним данным, пострадали 79 человек.
Николай Офицеров
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Священники Кемерово молятся за упокоение жертв ТЦ «Зимняя вишня»
Священники Кемерово молятся за упокоение жертв ТЦ «Зимняя вишня»

Кемеровские священники проводят молитвенную службу об упокоении погибших людей во время возгорания в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом рассказали

За счёт сети «ВКонтакте» Facebook хочет увеличить число пользователей
За счёт сети «ВКонтакте» Facebook хочет увеличить число пользователей

Популярная социальная сеть Facebook планирует значительно увеличить число своих пользователей в РФ за счет не менее известной сети «ВКонтакте».

Соцсеть «ВКонтакте» монетизирует 63 % просмотров видео
Соцсеть «ВКонтакте» монетизирует 63 % просмотров видео

Популярная социальная сеть «ВКонтакте» модернизирует 63 % просмотренных видеороликов. При составлении результатов представители портала не учитывали

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости