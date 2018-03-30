«ВКонтакте» отключили комментарии на страницах жертв трагедии в «Зимней вишне»

Представители «ВКонтакте» рассказали о том, что приняли решение об отключении комментариев на страницах жертв трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». При этом, вся основная информация остается доступна исключительно для друзей упомянутых пользователей.

Николай Офицеров

Российская социальная сеть утверждает, что для них это обычная практика и таким образом они пытаются защитить профили пользователей от хулиганской или прочей аномальной активности. Весь контент, который был размещен на страницах при жизни пользователей, полностью сохранен, но при этом основная информация стала доступна исключительно для друзей.», - утверждают представители компании, отметив также, что уже в ближайшее время намерены связаться с Игорем Востриковым и перепроверить поступившую информацию.Следует добавить, что ранее Востриков, который в результате пожара в «Зимней вишне» потерял всю семью, выступил с заявлением, что страница его покойной супруги была взломана. В результате произошедшего в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пожара погибло 64 человека, из них 41 ребёнок. По последним данным, пострадали 79 человек.