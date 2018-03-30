В Facebook начали усиленную борьбу с фейковыми новостями

После множества негативных отзывов со стороны пользователей руководство социальной сети Facebook усилило меры, предпринимаемые в борьбе с фейковыми новостями. Все новости из недостоверных источников отныне будут безвозвратно удаляться.

Александр Вест

Ежедневно технические специалисты Facebook избавляются от миллионов новостных сообщений, публикуемых из недостоверных источников. Эксперты компании занимаются отслеживанием и ликвидацией поддельных аккаунтов в соцсети, которые используются для публикации фейкового контента. Также на сайте Facebook указана информация о том, что представители соцсети занимаются распространением данных о тщательной проверке видео и фотоматериалов с целью подтверждения их достоверности.Партнёры Facebook, занимающиеся обеспечением проверки подлинности новостных сообщений, осуществляют свою деятельность в шести странах, помимо США. Также к данному процессу подключены журналисты, работающие в Associated Press, которые проверяют данные о новостях, связанных с выборами.