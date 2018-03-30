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| | Telegram привлек более $850 млн во втором раунде инвестиций в свою криптовалюту

Telegram привлек более $850 млн во втором раунде инвестиций в свою криптовалюту

Сегодня, 09:05
Представители компаний TON Issuer Inc. и Telegram Group Inc., находящихся под управлением братьев Дуровых Павла и Николая предоставила отчетность об итогах нового раунда по привлечению средств перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Мессенджер привлек от 94 инвесторов сумму более чем 850 миллионов долларов.

Telegram привлек более $850 млн во втором раунде инвестиций в свою криптовалюту

 

В документах указано, что минимальная сумма инвестиций составляла 1 миллион долларов. Документы появились на официальном сайте комиссии. Ранее на этапе предварительной продажи Telegram удалось привлечь от 81 инвестора такую же сумму.

Ажиотажного спроса, как это было во время предпродажи не наблюдалось. Впрочем, это не говорит о том, что спрос был низким. Один из участников торгов, который пообщался с прессой заявил, что спрос был высоким, но ниже чем ранее.

Пресса еще в конце февраля сообщала о том, что Telegram проведет второй раунд привлечения инвестиций в собственную криптовалюту Gram и блокчейн-платформу TON. Потенциальные инвестиционные фонды уже тогда начали получать от Telegram предложения о новых инвестициях.

Telegram планировал собрать до 1,7 миллиардов долларов, как указывалось в пояснении к заявке, но раунд состоит из двух этапов. На первом планировалось привлечь именно 850 миллионов долларов. Средняя цена за токен в нем составляла 1,33 доллара.
Николай Офицеров
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