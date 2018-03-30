Хакеры украли личные данные 150 млн пользователей через приложение

В ряде западных СМИ была опубликована информация о хакерской атаке, с помощью которой злоумышленники сумели взломать приложение для подсчёта калорий под названием MyFitnessPal, получив доступ к личным данным около 150 миллионов пользователей.

Александр Вест

Случившаяся утечка персональных данных стала одной из самых крупных за последнее время, так как в руки злоумышленников попали персональные данные не только пользователей приложения, но и людей, зарегистрированных на официальном сайте сервиса. Хакеры сумели получить полный доступ к персональной информации пользователей в феврале нынешнего года, заполучив данные для входа в их электронную почту, а также их никнеймы. Специалисты Under Urmour заявили о том, что хакерам всё же не удалось завладеть данными водительских прав, и прочими личными сведениями пользователей.Администрация MyFitnessPal уже оповестила своих пользователей о необходимости смены пароля, предоставив им информацию о случившейся кибератаке.