Microsoft опубликовал список бесплатных игр для Xbox Games with Gold на апрель

Представители компании Microsoft опубликовали перечень игр, в которые могут играть подписчики Xbox Live Gold в апреле бесплатно. Две игры из перечисленных в списке американской корпорации будут доступны на Xbox One. Еще две игры будут работать на платформе Xbox 360.

Дарья Светозарова

Пользователи консоли Xbox One смогут поиграть в The Witness. Геймеры смогут наслаждаться любимым контентом в течение месяца совершенно бесплатно. С 16 апреля пользователи получат доступ еще к одной кассовой игре – боевику Assassin's Creed: Syndicate.Геймеры, которые используют платформу Xbox 360, смогут играть в гоночную бродилку Cars 2: The Video Game. Игра будет доступна бесплатно в течение первых двух недель апреля. Со второй половины месяца геймеры будут штурмовать боевик Dead Space 2. Сообщается, что игры на каждой из этих консолей могут успешно запускаться и на другой.