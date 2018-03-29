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| | Microsoft опубликовал список бесплатных игр для Xbox Games with Gold на апрель

Microsoft опубликовал список бесплатных игр для Xbox Games with Gold на апрель

Сегодня, 19:55
Представители компании Microsoft опубликовали перечень игр, в которые могут играть подписчики Xbox Live Gold в апреле бесплатно. Две игры из перечисленных в списке американской корпорации будут доступны на Xbox One. Еще две игры будут работать на платформе Xbox 360.

Microsoft опубликовал список бесплатных игр для Xbox Games with Gold на апрель

 

Пользователи консоли Xbox One смогут поиграть в The Witness. Геймеры смогут наслаждаться любимым контентом в течение месяца совершенно бесплатно. С 16 апреля пользователи получат доступ еще к одной кассовой игре – боевику Assassin's Creed: Syndicate.


Геймеры, которые используют платформу Xbox 360, смогут играть в гоночную бродилку Cars 2: The Video Game. Игра будет доступна бесплатно в течение первых двух недель апреля. Со второй половины месяца геймеры будут штурмовать боевик Dead Space 2. Сообщается, что игры на каждой из этих консолей могут успешно запускаться и на другой.
Дарья Светозарова
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