Кибермошенники получили прибыль благодаря сбою Telegram

Сотрудники организации Group-IB, которая создает продукты информационной безопасности, рассказали о том, как кибермошенники нагрели руки с помощью сбоя Telegram. За несколько часов хакеры заработали более 31 тысячи долларов.

Домбровский Сергей

Через пару часов после возникновения проблем в Telegram на Twitter-аккаунте Павла Дурова появилось сообщение с просьбой стать участником промоакции, которую якобы проводят из-за доставленных неудобств. Данное послание переправляло интересующихся на страницу кибермошенников. Внимательные юзеры заметили обман, ведь сообщение пришло с аккаунта @durhiov. На сайте злоумышленников доверчивым людям предложили приобрести криптовалюту ETH, обещая гарантированный солидный куш.Многие попались на удочку мошенников и потратили деньги на виртуальные монеты. В итоге хакеры стали богаче на 31 тысячу долларов, а пользователи понесли убытки. По словам представителя Group-IB, злоумышленники применили познания в психологии. Люди поверили им, так как положительно относились к Telegram и Павлу Дурову. Многие юзеры разоблачили мошенников самостоятельно и предупредили других, но некоторое лишились кровно заработанных денег.