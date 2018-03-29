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| | «МегаФон»: После сбоя трафик из Telegram ушел в WhatsApp

«МегаФон»: После сбоя трафик из Telegram ушел в WhatsApp

Сегодня, 19:24
После сбоя в работе Telegram, «МегаФон» провел анализ поведения абонентов. Большинство из пользователей из-за неполадок перешли в WhatsApp.

«МегаФон»: После сбоя трафик из Telegram ушел в WhatsApp

 

Московское отделение «МегаФон» сообщает, что после многочасового сбоя в работе месседжера Telegram, трафик данных в WhatsApp увеличился в полтора раза. Об этом стало известно аналитикам оператора связи, которые изучили поведение пользователей в период возникновения неполадок в месседжере.

Несмотря на то, что с 11 часов дня трафик передаваемых данных снизился в 20 раз, он не показал нулевого объема. Специалисты столичного оператора связи считают, что это могло произойти из-за того, что высланные сообщения в месседжере были фиксированы, как отправленные, хотя адресаты их не получали.

Работа после продолжительного сбоя в Telegram была частично восстановлена примерно 15:30. Со временем работа мессежера была возобновлена в полном объеме. Сбои в работе, по утверждению основателя Telegram Павла Дурова, случились из-за отключения энергоснабжения серверов в Европе.
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