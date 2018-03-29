ФАС займется проверкой «Мегафона» из-за показа рекламы поверх чужих сайтов

Глава Федеральной антимонопольной службы рассказал, что будут начаты проверки компании «Мегафон». Пользователи смартфонов жаловались, что «Мегафон» помещает рекламные баннеры, перекрывая доступ к интернет-страницам. ФАС пообещал изучить поступившую информацию.
На проблему с рекламой от компании начали жаловаться пользователи оператора «Мегафон» в ноябре прошедшего года. Тогда, при попытке зайти с мобильного устройства на страницу в Сети, появлялся рекламный баннер на весь экран. На баннере была как реклама сервиса компании-оператора, так и прочие услуги от «Мегафона».
Представители компании заметили, что среди условий предоставления услуг связи есть пункт, где абонент соглашается на получение рекламы. Для отказа от рекламных баннеров, оператор предложил обратиться в службу поддержки.
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