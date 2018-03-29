ФАС займется проверкой «Мегафона» из-за показа рекламы поверх чужих сайтов

Глава ФАС проинформировал о том, что служба начнет проверку «Мегафона» из-за того, что компания размещает рекламные баннеры поверх чужих сайтов. Ведомство изучит информацию от абонентов об этом.

Глава Федеральной антимонопольной службы рассказал, что будут начаты проверки компании «Мегафон». Пользователи смартфонов жаловались, что «Мегафон» помещает рекламные баннеры, перекрывая доступ к интернет-страницам. ФАС пообещал изучить поступившую информацию.На проблему с рекламой от компании начали жаловаться пользователи оператора «Мегафон» в ноябре прошедшего года. Тогда, при попытке зайти с мобильного устройства на страницу в Сети, появлялся рекламный баннер на весь экран. На баннере была как реклама сервиса компании-оператора, так и прочие услуги от «Мегафона».Представители компании заметили, что среди условий предоставления услуг связи есть пункт, где абонент соглашается на получение рекламы. Для отказа от рекламных баннеров, оператор предложил обратиться в службу поддержки.