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| | ФАС займется проверкой «Мегафона» из-за показа рекламы поверх чужих сайтов

ФАС займется проверкой «Мегафона» из-за показа рекламы поверх чужих сайтов

Сегодня, 18:37
Глава ФАС проинформировал о том, что служба начнет проверку «Мегафона» из-за того, что компания размещает рекламные баннеры поверх чужих сайтов. Ведомство изучит информацию от абонентов об этом.

ФАС займется проверкой «Мегафона» из-за показа рекламы поверх чужих сайтов

 

Глава Федеральной антимонопольной службы рассказал, что будут начаты проверки компании «Мегафон». Пользователи смартфонов жаловались, что «Мегафон» помещает рекламные баннеры, перекрывая доступ к интернет-страницам. ФАС пообещал изучить поступившую информацию.

На проблему с рекламой от компании начали жаловаться пользователи оператора «Мегафон» в ноябре прошедшего года. Тогда, при попытке зайти с мобильного устройства на страницу в Сети, появлялся рекламный баннер на весь экран. На баннере была как реклама сервиса компании-оператора, так и прочие услуги от «Мегафона».

Представители компании заметили, что среди условий предоставления услуг связи есть пункт, где абонент соглашается на получение рекламы. Для отказа от рекламных баннеров, оператор предложил обратиться в службу поддержки.
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