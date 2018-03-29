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| | Сайт Avito запускает функцию доставки товаров по РФ

Сайт Avito запускает функцию доставки товаров по РФ

Сегодня, 18:36
Самый популярный в России сайт объявлений Avito собирается запустить новую услугу – доставку товаров по стране. Это значит, что покупателю теперь не нужно переживать о том, как привезти покупку из Москвы в Новосибирск или в другие города Российской федерации. Все эти заботы на свои плечи взваливает основательно нового сервиса.

Сайт Avito запускает функцию доставки товаров по РФ

 

Благодаря новой услуге межрегиональная доставка товаров теперь станет реальностью. Чтобы запустить эту опцию пользователь портала объявлений должен передвинуть виртуальный значок при создании объявления. Так продавец даст знать, что доставка товара возможна с помощью партнеров сайта в 650 российских городах. Покупатель поймет, что существует доставка по грузовику, значок которого появится в объявлении.

Продавцу не нужно будет оплачивать эту услугу. Расходы возьмет на себя покупатель за небольшую сумму, которая варьируется в зависимости от категории товара. Например, доставка смартфона из Москвы в Санкт-Петербург будет стоить 164 рубля. Пока кнопка «доставка» активна в самых популярных категориях товаров. Среди них «Личные вещи», «Бытовая электроника», «Хобби и отдых», а также «Автозапчасти и аксессуары». Если раньше продавец и покупатель сами решали проблему доставки товара, то теперь этим будет заниматься сам портал.
Дарья Светозарова
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