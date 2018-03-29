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| | Telegram улучшит оборудование для предотвращения сбоев

Telegram улучшит оборудование для предотвращения сбоев

Сегодня, 17:33
Сегодня в работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой. В связи с этим специалисты решили модернизировать оборудование для электропитания. Об этом в своем канале проинформировал основатель мессенджера Павел Дуров.

Telegram улучшит оборудование для предотвращения сбоев

 

В четверг пользователи Telegram с многих стран Европы, СНГ, Ближнего Востока, а также РФ столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Сообщения не отправлялись в течение нескольких часов, также возникали сбои в подключении. О причинах явления рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. Он уточнил, что провайдер центра обработки данных в Европе проводил плановые работы, и сервера Telegram оказались обесточенными. Чтобы предотвратить подобные ситуации, специалисты уже наладили прямую связь между электриками и инженерами и приступили к модернизации оборудования электропитания.

Также Павел Дуров сообщил, что сбой не коснулся пользователей с США и Восточной Азии.
Виктория Озерова
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