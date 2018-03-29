Павел Дуров принес извинения за глобальный сбой в работе Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров принес извинился за масштабный сбой в работе мессенджера, из-за которого несколько часов пользователи были лишены возможности обмениваться сообщениями, фотографиями и прочей информацией с друзьями. Неполадки наблюдались не только на европейском континенте, но и на Ближнем востоке и даже в Африке.

Дарья Светозарова

Дуров заявил, что приносит искренние извинения, поскольку понимает, что десятки миллионов пользователей рассчитывают на Telegram и пользуются этим сервисом для общения с родными, друзьями и коллегами по работе. Основатель мессенджера добавил, что для профилактики таких глобальных сбоев в дальнейшем, компания связалась напрямую в онлайн-режиме с инженерами и электриками. Все они также могут общаться непосредственно друг с другом и центром обработки информации, чтобы модернизировать оборудование.Ранее основатель «ВКонтакте» рассказал, что сбой в работе Telegram повлекло отключение электропитания, которое поступало на сервера компании. До сих пор сложности с мессенджером испытывают 43% пользователей. У них проблемы с подключением к серверу. Еще 35% не могут отправлять и получать сообщения. Одна пятая часть всех зарегистрированных в чате юзеров не могут войти в свой профиль.