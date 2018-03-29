Глава Alibaba в России Марк Завадский покидает свой пост

Генеральный директор отечественной дочки Alibaba Group уже в мае текущего года решил покинуть занимаемый им пост. Он был первым сотрудником компании AliExpress в Российской Федерации и отвечал за процесс локализации всех сервисов. Место Завадского планируется передать топ-менеджеру из Китая.

Николай Офицеров

Марк Завадский на данный момент является генеральным директором российской «дочки» Alibaba Group и занимает пост директора по развитию маркетплейса AliExpress в Российской Федерации. Информацию о том, что пост вскоре станет свободным подтвердил и сам Завадский, отметив, что уходит исключительно по собственному желанию. От дальнейших комментариев он, однако, отказался.», - заявил представитель Alibaba в последующем общении с прессой.Обязанности Завадского планируется распределить между сотрудниками московского офиса, как уточнили в Alibaba. Источник отмечает также, что обязанности генерального директора компании в России возьмет на себя топ-менеджер из Китая. Личность последнего пока что не разглашают.Помимо AliExpress за четыре года работы Завадского на российский рынок был выведен один из основных брендов Alibaba Tmall, который специализируется на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов.