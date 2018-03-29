Эксперт рассказал про вероятную причину сбоя в Telegram

29 марта сбой в Telegram сильно обеспокоил его пользователей. Эксперт из информационно-аналитического агентства выдвигает две самые вероятные причины произошедших неполадок.

Анализируя возможные причины, которые могли привести к сбою в работе Telegram, эксперт из информационно-аналитического агентства выделяет несколько наиболее вероятных. В первом варианте, сбой вызван ошибкой в программном обеспечении из-за запуска новых сервисов. Во втором случае, причиной сбоя могла стать аппаратная ошибка при соединении с каналом связи.Эксперт добавил, что Telegram, как любая другая технологическая компания, не может избежать появления определенных проблем с течением времени. Чаще всего эти проблемы связаны с центрами, где хранятся и обрабатываются данные. Однако, это только предположения, и в настоящее время сложно назвать достоверную причину внезапного сбоя месседжера.Сегодня на неполадки в работе Telegram жаловались юзеры из Украины, Италии, Германии и Европейской части РФ. По информации Павла Дурова, причиной сбоя в мессенджере стало отключение питания серверов, расположенных в Европе.