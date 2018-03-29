После сбоя Telegram Роскомнадзор советует хранить данные в России

«Россия входит в список государств с самым дешевым электричеством. Отечественные бензиновые генераторы ни в чем не уступают импортным аналогам. Локализуйте данные на территории Российской Федерации. Обеспечьте для своей компании бесперебойную работу», - гласит текст Роскомнадзора, который якобы и не был адресован к Telegram, но пользователи контекст поняли без труда.
Стоит напомнить, что в четверг пользователи мессенджера столкнулись с массовыми сбоями в работе Telegram.
Сообщения о неполадках шли, в основном, из России, Украины и стран Евросоюза, среди которых Германия и Италия. Представители правительственного ведомства отметили, что отношения к этому не имеют. Глава компании Павел Дуров утверждают, что причиной сбоя стало отключение питания в дата-центре. По состоянию на 14:20 мск работа мессенджера восстановилась частично.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях