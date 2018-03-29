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| | После сбоя Telegram Роскомнадзор советует хранить данные в России

После сбоя Telegram Роскомнадзор советует хранить данные в России

Сегодня, 16:22
Представители Роскомнадзора после произошедшего утром сбоя в Telegram обратились к администрации мессенджера с советом по локализации своих данных на территории Российской Федерации, дабы обеспечивать приложению бесперебойную работу. Соответствующий совет был дан также и прочим компаниям, использующим европейские мощности.

После сбоя Telegram Роскомнадзор советует хранить данные в России

 

«Россия входит в список государств с самым дешевым электричеством. Отечественные бензиновые генераторы ни в чем не уступают импортным аналогам. Локализуйте данные на территории Российской Федерации. Обеспечьте для своей компании бесперебойную работу», - гласит текст Роскомнадзора, который якобы и не был адресован к Telegram, но пользователи контекст поняли без труда.

Стоит напомнить, что в четверг пользователи мессенджера столкнулись с массовыми сбоями в работе Telegram.

Сообщения о неполадках шли, в основном, из России, Украины и стран Евросоюза, среди которых Германия и Италия. Представители правительственного ведомства отметили, что отношения к этому не имеют. Глава компании Павел Дуров утверждают, что причиной сбоя стало отключение питания в дата-центре. По состоянию на 14:20 мск работа мессенджера восстановилась частично.
Николай Офицеров
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