GetContact будет хранить данные пользователей на территории России

Представители Роскомнадзора подчеркивают, что таким образом приложение GetContact выполнит закон «О персональных данных». Помимо этого сервис будет уведомлять пользователей, которые не используют GetContact, о том, что им доступны их персональные данные. Уведомления будут отсылать посредством доступных мессенджеров или с помощью SMS.
28 февраля Роскомнадзор проверил сервис на предмет хранения персональных данных и предписал устранить все несоответствия. В противном случае доступ к GetContact могли ограничить на территории РФ. До этого приложение заблокировали на территории Казахстана и Азербайджана.
Сервис стал пользоваться популярностью среди пользователей Рунета в конце февраля. GetContact предоставлять услуги по распознаванию неизвестных номеров и защите пользователей от спама. Особенной популярностью у юзеров пользуется информация о том, как его номер записан в телефоне других абонентов. Сейчас сервис располагает почти пятью миллиардами телефонных номеров.
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