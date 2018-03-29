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| | Facebook запретил сбор данных пользователей для таргетированной рекламы

Facebook запретил сбор данных пользователей для таргетированной рекламы

Сегодня, 15:45
Сбор информации о пользователях для проведения кампаний по таргетированной рекламе на Facebook уже в скором времени будет запрещен. Представители администрации социальной сети сообщили об этом сотрудникам Reuters.

Facebook запретил сбор данных пользователей для таргетированной рекламы

 

«Мы уже начали уведомлять рекламодателей о том, что «партнёрские категории» будут закрыты. Этот продукт предоставлял возможность для сторонних агрегаторов информации предлагать собственный таргетинг непосредственно на платформе Facebook», - отмечается в опубликованном сообщении.

В частности, Facebook обещает, что уже в скором времени полностью прекратит сотрудничество с компанией Acxiom Corporation – компанией, которая занимается вопросом расставления маркетинговых и сервисных задач, а также сбором базы данных поведения пользователей на просторах социальной сети и Интернета в целом.

Ранее представители Facebook также объявили об изменениях, что были внесены в настройки конфиденциальности. Они должны помочь юзерам как можно лучше контролировать свое персональные данные. В частности, им должно стать проще менять или удалять информацию на своей страничке.

Данные меры принимаются на фоне скандала, что недавно произошел. Британская компания Cambridge Analytica начиная с 2015 года собрала данные более 50 миллионов пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Согласно имеющейся информации, именно их сведения впоследствии были использованы Дональдом Трампом в его предвыборной кампании.
Николай Офицеров
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