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| | «Доктор Веб»: Хакеры в Японии использовали в качестве серверов 50 тысяч видеокамер

«Доктор Веб»: Хакеры в Японии использовали в качестве серверов 50 тысяч видеокамер

Сегодня, 23:30
Гендиректор компании по производству антивирусных программ «Доктор Веб» Борис Шаров рассказал, каким путем хакеры смогли атаковать системы в Японии и по всему миру. Оказалось, что они использовали для незаконного проникновения более 50 тысяч видеокамер в качестве серверов.

«Доктор Веб»: Хакеры в Японии использовали в качестве серверов 50 тысяч видеокамер

 

Все эти камеры были заражены вирусным ПО Linux. Компьютеры во всем мире подверглись атаке бот-сети Mirai. Шаров подчеркнул, что люди часто покупают «умные гаджеты», которыми можно управлять дистанционно, и даже не задумываются о том, что технологии проникают в «святая-святых, практически в постель или ванную». Глава «Доктора Веба» добавил, что нынешние производители девайсов не всегда подходят к своей работе ответственно и открывают своими изобретениями дверь для хакеров. Киберпреступники используют эти лазейки для DDоS-атак.

К примеру, сейчас в моду входят системы жизнеобеспечения, которые контролирует компьютер. Машина буквально включает лампочки и открывает холодильник, даже закупки сама делает. И если система не защищена, то всем хозяйством могут воспользоваться хакеры. Камеры наблюдения могут отключиться, свет погаснуть. Шаров заключил, что интернет вещей не так нуждается в защите от мира, как мир в защите от интернета вещей.
Дарья Светозарова
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