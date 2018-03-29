В Telegram прокомментировали вопрос об атаке хакеров

Представители администрации Telegram отрицательно высказались относительно того, что их сервера атаковали хакеры и именно поэтому произошел массовый сбой в работе веб-версии и мобильного приложения.

Николай Офицеров

На просторах Twitter один из пользователей, приложив плачущий эмодзи, написал, что слышал от определенных источников, что серверы Telegram подверглись серьезному хакерскому вмешательству. На это ему лаконично ответили: «Нет», развенчав тем самым все слухи.Отключение серверов мессенджера произошло в районе 11 часов утра по московскому времени в четверг, 29 марта. Представители пресс-службы Telegram выступили с заявлением о том, что имеются проблемы с электричеством у европейской компании, обслуживающей дата-центр мессенджера, потому проблема затронула, в основном, европейский регион, к которому причисляются также страны СНГ. Пользователи не имеют возможности обмениваться сообщениями, файлами и совершать звонки.Представители Telegram также разместили шуточное послание своим пользователям, в котором предложили представить, что они перенеслись в 1994 год и используют dialup-модемом на скорости 14400 бит в секунду.Также с комментарием выступили представители Роскомнадзора, который жители РФ тут же начали обвинять в причастности к проблемам. Они заявили, что не имеют к ним никакого отношения.