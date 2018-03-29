Работа мессенджера Telegram полностью восстановлена

Популярный мессенджер Telegram озадачил множество пользователей по всему миру, полностью перестав функционировать единовременно в десятке стран мира. Технические эксперты сумели уладить причину глобального сбоя, заключавшуюся в отключении питания серверов.

Александр Вест

Из-за обесточивания серверов, обеспечивающих стабильную работу мессенджера Telegram, программа в районе 11:00 по московскому времени перестала работать в таких странах как: Казахстан, Франция, Украина, Италия, Россия, Германия, Испания, Италия и в ряде других. Многие пользователи в России предположили, что Роскомнадзор всё же сумел добиться блокировки мессенджера, руководство которого отказало ФСБ в предоставлении подробных личных данных о пользователях Telegram.Однако, проблема заключалась в том, что на сервера Telegram перестало подаваться электричество из-за технической неисправности, что и стало причиной сбоя подключения мессенджера, вызвавшее немалую панику у многочисленных фанатов данной программы Павла Дурова. Теперь же, спустя более трех часов после обрыва связи, мессенджер возобновил свою работу и функционирует в полном режиме.