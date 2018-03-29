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Работа мессенджера Telegram полностью восстановлена

Сегодня, 14:32
Популярный мессенджер Telegram озадачил множество пользователей по всему миру, полностью перестав функционировать единовременно в десятке стран мира. Технические эксперты сумели уладить причину глобального сбоя, заключавшуюся в отключении питания серверов.

Работа мессенджера Telegram полностью восстановлена

 

Из-за обесточивания серверов, обеспечивающих стабильную работу мессенджера Telegram, программа в районе 11:00 по московскому времени перестала работать в таких странах как: Казахстан, Франция, Украина, Италия, Россия, Германия, Испания, Италия и в ряде других. Многие пользователи в России предположили, что Роскомнадзор всё же сумел добиться блокировки мессенджера, руководство которого отказало ФСБ в предоставлении подробных личных данных о пользователях Telegram.

Однако, проблема заключалась в том, что на сервера Telegram перестало подаваться электричество из-за технической неисправности, что и стало причиной сбоя подключения мессенджера, вызвавшее немалую панику у многочисленных фанатов данной программы Павла Дурова. Теперь же, спустя более трех часов после обрыва связи, мессенджер возобновил свою работу и функционирует в полном режиме.
Александр Вест
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