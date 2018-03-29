Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

"Много пуповин": Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети В 45 моделях китайских смартфонов обнаружили встроенные вирусы-шпионы Трейдеры предупредили о риске подорожания бензина до 5 рублей на литр Роскомнадзор заявил о своей непричастности к сбою в Telegram В работе Telegram по всему миру произошел сбой Бизнес предлагает бесплатные услуги после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Игорь Востриков обвинил погибших в пожаре в Кемерово в медлительности Студенты Тимирязевки передадут Кемерово 64 яблони в честь жертв пожара Дуров: Ежедневно в Telegram добавляются 700 тысяч новых пользователей В России появились тарифы без интернета и голосовой связи Социологи узнали, что нужно российским женщинам от мужчин На Украине допросили бежавшего «курсанта ФСБ»
| | В 45 моделях китайских смартфонов обнаружили встроенные вирусы-шпионы

В 45 моделях китайских смартфонов обнаружили встроенные вирусы-шпионы

Сегодня, 13:57
Представители антивирусной компании «Доктор Веб» рассказали о том, что им удалось обнаружить уникальные вирусы, встроенные в смартфоне еще на стадии производства. Зараженными оказались 45 моделей. Информацией об этом поделился генеральный директор компании Борис Шаров.

В 45 моделях китайских смартфонов обнаружили встроенные вирусы-шпионы

 

«Пользователи поделились сообщением о том, что в их телефоне наш антивирус нашел некое вредоносное программное обеспечение. После проведенного анализа мы смогли установить, что оно находится в системной области, куда какой-либо вирус извне попасть просто не может. Он наверняка был заложен на этапе производства», - утверждает Шаров, комментируя в прессе находку пользователей.

Более детальное исследование, организованное позднее, дало возможность утверждать, что вредоносное ПО имеется в 45 моделях, работающих на основе системы Android. Это несколько моделей не особо популярных в отечественных просторах устройств, вроде Umi London, Cherry Mobile Flare, UHANS A101, Doogee и прочих.

По данным компании, в результате могут пострадать несколько сотен тысяч пользователей данных телефонов, потому необходимо предпринимать меры по ликвидации вируса.

Шаров заявил, что «Доктор Веб» уже смог установить список серверов, куда вирус отправлял данные. Программное обеспечение могло также что-то скачивать на телефон. Это могли быть программы по майнингу криптовалют, банковские шпион и прочее. Интересно, что заражены исключительно телефоны китайского производства.
Николай Офицеров
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Каждые 10 секунд для Android устройств пишется новый вирус – GData
Каждые 10 секунд для Android устройств пишется новый вирус – GData

Каждые 10 секунд для Android устройств пишется новый вирус. С таким сообщением выступили представители антивирусной компании GData.

Вирус три года принимал вид обновления Android
Вирус три года принимал вид обновления Android

Вирус три года принимал вид обновления Android. Такое заявление сделали эксперты компании Zscaler, которые обнаружили вредоносное программное обеспечение в

На Android появился неудаляемый вирус
На Android появился неудаляемый вирус

Сотрудники антивирусной компании Lookout обнаружили новый опасный вирус, который атакует Android-устройства. Сложность в том, что даже после переустановки ОС,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости