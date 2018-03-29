В 45 моделях китайских смартфонов обнаружили встроенные вирусы-шпионы

Представители антивирусной компании «Доктор Веб» рассказали о том, что им удалось обнаружить уникальные вирусы, встроенные в смартфоне еще на стадии производства. Зараженными оказались 45 моделей. Информацией об этом поделился генеральный директор компании Борис Шаров.

Николай Офицеров

», - утверждает Шаров, комментируя в прессе находку пользователей.Более детальное исследование, организованное позднее, дало возможность утверждать, что вредоносное ПО имеется в 45 моделях, работающих на основе системы Android. Это несколько моделей не особо популярных в отечественных просторах устройств, вроде Umi London, Cherry Mobile Flare, UHANS A101, Doogee и прочих.По данным компании, в результате могут пострадать несколько сотен тысяч пользователей данных телефонов, потому необходимо предпринимать меры по ликвидации вируса.Шаров заявил, что «Доктор Веб» уже смог установить список серверов, куда вирус отправлял данные. Программное обеспечение могло также что-то скачивать на телефон. Это могли быть программы по майнингу криптовалют, банковские шпион и прочее. Интересно, что заражены исключительно телефоны китайского производства.